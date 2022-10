Naval Remo representa Portugal no Europeu de Remo de Mar

O Europeu de Remo de Mar vai ser realizado entre hoje e amanhã em San Sebastian (Espanha), em que a remadora da Naval Remo, Madalena Peça, vai participar pela Selecção a representar Portugal.

A atleta, que já tinha representado o país no início deste mês ao participar numa regata realizada na Figueira da Foz, irá de novo “defender as cores nacionais” nestas Regatas do Europeu de Beach Sprints, almejando obter um lugar no pódio – feito que alcançou em 2021 quando conquistou a Medalha de Bronze no Mundial de Remo, em Oeiras.

O clube figueirense mostra-se satisfeito com a presença desta atleta nas competições europeias, referindo em nota que é motivo de “regozijo para a Naval e uma vitória para o

Remo Feminino.”