Prisão preventiva para os cinco suspeitos de matarem um homem na Figueira da Foz

O Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra determinou hoje a prisão preventiva dos cinco suspeitos de matarem um homem de 32 anos na Figueira da Foz, em Agosto, afirmou à agência Lusa fonte da PJ.

A decisão foi determinada no primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas dos suspeitos, que tinham sido detidos na quarta-feira.

Os detidos, com idades entre os 22 e os 64 anos, residem na Figueira da Foz e tinham antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga, mas também roubo com recurso a arma de fogo, sequestro e ofensa física agravada, disse à agência Lusa fonte da Directoria do Centro da PJ, aclarando que o crime terá ocorrido em meados de Agosto.

As detenções realizaram-se em colaboração com a GNR de Montemor-o-Velho e a PSP da Figueira da Foz.