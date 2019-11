No dia 6 de Dezembro inicia-se uma pós-graduação de Cinema e Audiovisuais no CAE (Centro de Artes e Espectáculos) da Figueira da Foz.



O projecto de abrir a pós-graduação na cidade foi uma ideia da Portugal Centro Film Comission em parceria com a ESAP (Escola Superior de Artes do Porto). A iniciativa foi concebida pelas duas entidades na tentativa de desenvolver um departamento na área da produção e de cinema na região centro do país.



O instituto superior e a comissão entraram em contacto com o CAE, pelo que este disponibilizou o espaço para o lecionamento do curso.



A pós-graduação apresenta um programa que pretende desenvolver uma aproximação crítica e criativa ao cinema, através das suas múltiplas direcções e modos de produção, com cadeiras como “fotografia e cinematografia” e “montagem e pós-produção”.