Presidente da Câmara da Figueira quer aeroporto na região Centro

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro (PS), defendeu um aeroporto na região Centro e disse querer uma decisão sobre a abertura, ou não, da base aérea de Monte Real à aviação civil.

“Defendo Monte Real até ao momento em que alguém me disser que não é solução. Porque falamos de Monte Real e depois vêm dizer que não serve, por causa dos (caças) F-16 e dos ‘bunkers’ dos F-16. Não sendo possível, não podemos andar mais dez anos a falar de Monte Real”, argumentou Carlos Monteiro.

Intervindo na reunião do executivo municipal em resposta a uma questão de Ricardo Silva (PSD), que lhe perguntou se defende um aeroporto em Coimbra ou Monte Real, Carlos Monteiro afirmou que é “importante ter um aeroporto na região Centro”, posição que partilha com a comunidade intermunicipal da Região de Coimbra.

“Temos tido reuniões intermunicipais e contactos com o novo Governo para pugnarmos sobre um aeroporto para a região Centro. O que está em cima da mesa é acabar ou não com a conversa da abertura de Monte Real (que dura) há 30, 40 ou 50 anos”, argumentou.

“Para a Figueira, se (o aeroporto) for em Monte Real é um bom sítio, se for em Coimbra é um bom sítio, se for entre Coimbra e Leiria é um bom sítio”, acrescentou o autarca.