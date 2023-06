Porto da Figueira da Foz participou em evento da WindEurope

Os portos de Aveiro e da Figueira da Foz Foz participaram, na passada segunda-feira, numa reunião de trabalho promovida pela WindEurope, associação que promove o uso da energia eólica na Europa, que integrou estes dois portos recentemente.

No evento estiveram presentes vários portos europeus, onde se analisaram os principais desafios do sector, com particular destaque para a definição dos leilões de energia eólica offshore, bem como o desenvolvimento dos portos como infraestruturas de suporte à implementação destes projectos.