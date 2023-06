A Sociedade Filarmónica Dez de Agosto vai promover a iniciativa “Informática para Todos”, que consiste em cursos de informática para iniciados à quarta-feira, entre as 14h30 e as 16h30, e à sexta-feira, entre as 17 e as 19 horas.

Para a inscrição neste curso será necessário remeter o nome, morada e contacto telefónico para a caixa de correio da sede desta colectividade.