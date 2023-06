O Rancho das Camélias vai estrear o seu arraial popular amanhã, pelas 21h30, no Largo de São João do Vale, lugar com raízes das tradicionais festas de São João.

No âmbito das Festas da Cidade, serão realizados diversos arraiais populares pela cidade, como na Rua Bernardo Lopes, a Travessa de São Lourenço e a Rua dos Pescadores.