São João com marchas populares, música e fogo-de-artifício

Aproxima-se o dia de São João na Figueira da Foz, com programação cheia na noite de sexta-feira, dia 23 de Junho, com actividades inseridas nas Festas da Cidade 2023, acompanhadas pelas tradicionais celebrações religiosas no sábado, dia 24 de Junho.

A partir das 21h30 da sexta-feira, a Avenida 25 de Abril vai preencher-se com cores, dança e música com o desfile das marchas populares, em que participarão a Imperial Neptuna Académica, a Marcha Mulheres de Tavarede, a Marcha de Lares, a Marcha de Paião e a Marcha de Buarcos e São Julião.

Por volta da meia-noite, o fogo-de-artifício, que será lançado nas praias do Relógio, de Cova-Gala e de Quiaios, irá iluminar os céus em preparação para o concerto d’ Os Quatro e Meia e dos arraiais populares, que irão ocupar a Rua Bernardo Lopes, a Travessa de São Lourenço, o Vale de São João e a Rua dos Pescadores.

No sábado, pela madrugada, será a vez do tradicional Banho Santo. As celebrações são retomadas pelas 14 horas, no Centro de Artes e Espectáculos, onde será realizada a Sessão Solene Comemorativa com Entrega de Distinções, no âmbito das Festas da Cidade.

A missa e procissão na Igreja Matriz de São Julião vão decorrer a partir das 16 horas, contando com a presença do Coral David de Sousa e da Filarmónica Figueirense. Finalmente, pelas 18 horas, a Imperial Neptuna Académica vai acompanhar a Benção do Mar, que ocorrerá na Praça Europa.