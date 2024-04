Polícia Marítima esclarece jovens

A Polícia Marítima da Figueira da Foz participou numa palestra no âmbito do programa “Cidadania Marítima”, destinada aos alunos de várias escolas e instituições do concelho da Figueira da Foz.

Esta atividade, que foi enquadrada no projeto mare OCEANUS promovido pelo Rotary Club local, decorreu no Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos e contou com a assistência de turmas dos 5.º e 6.º anos de escolaridade e uma turma do 3.º ciclo, num total de 379 alunos, bem como com a presença de 21 utentes dos Centros de Atividades Ocupacionais da APPACDM, acompanhados pelos professores.

Durante a sessão, foi possível apresentar a Polícia Marítima e quais as suas competências, os comportamentos de segurança a ter em espaço de domínio público marítimo, em particular, nos espaços balneares, “onde importa cumprir as regras de prevenção para evitar comportamentos de risco, tendo existido bastante interação e interesse da parte da audiência, que, após o términus da sessão, teve ainda oportunidade de interagir com os agentes palestrantes e com o realizador Gonçalo Cadilhe, que também participou no evento”.

“Este tipo de colaboração e atividade, permite transmitir de forma mais eficaz as mensagens relacionadas com os comportamentos de segurança a adotar em ambiente aquático, através de uma polícia de especialidade, ao serviço do cidadão”, refere o capitão-de-fragata Pedro Cervaens Costa, comandante da Polícia Marítima da Figueira da Foz.