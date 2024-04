Operação de fiscalização no concelho da Figueira

28 viaturas de mercadorias, 16 ligeiras e 12 pesadas, foram, na tarde de hoje, fiscalizadas no âmbito de uma operação multidisciplinar de segurança rodoviária e circulação de pessoas e bens, que juntou o Comando Distrital da PSP de Coimbra, através da Divisão Policial da Figueira da Foz, a Brigada Fiscal da GNR, a Autoridade para as Condições do Trabalho, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Segurança Social.

Em resultado desta operação, que teve como objetivo fiscalizar as condições de transporte de mercadorias e as condições laborais dos profissionais do setor, “foram aplicados seis autos de contraordenação, nomeadamente quatro por infração ao regime de bens e circulação, um por veículo estrangeiro ilegal em território nacional e um por falta de rastreabilidade e cadeia de frio, sendo apreendidas carnes verdes (várias carcaças de bovinos) e carnes congeladas (frango), totalizando 831 Kg, no valor de 3.403 euros”, diz em comunicado da PSP.

A operação teve lugar na Estrada Nacional 109, junto à zona industrial da Gala, na Figueira da Foz.