Alunos da João de Barros vencem Concurso Nacional Escola Alerta

A Escola Básica 2.º/3.º Ciclos Dr. João de Barros levou 70 alunos a participar no projeto com o tema “Da observação à intervenção, em prol da inclusão – Desafios Perspetivas!”, onde venceram o 1.º prémio deste concurso nacional.

Os jovens que participaram tiveram a oportunidade de colocarem as suas sugestões para melhorias das várias valências da Escola, elaborando ainda uma campanha para a mudança das acessibilidades. Adicionalmente, conseguiram uma entrevista com membros do executivo das Juntas de Freguesia de Moinhos da Gândara e de Buarcos e S. Julião e participaram em palestras online com elementos da Associação Salvador.