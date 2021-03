Polícia da Figueira detém armas, munições e droga

A PSP da Figueira deteve três homens pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse ilegal de arma e coacção com recurso a arma de fogo, segundo descreve nota da Polícia.

“As detenções surgiram na sequência de uma investigação que durava há cerca de quatro meses, relativa a crimes de extorsão, tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas no concelho da Figueira da Foz.

Os suspeitos foram na terça-feira alvo de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diferentes áreas do concelho. No decurso das buscas foi apreendido aos três homens, com idades compreendidas entre 22 e 26 anos, quantidade significativa de armas, munições e doses de liamba, para além de telemóveis, dinheiro e material informático.

Da investigação levada a efeito, “até ao momento foi possível perceber que os detidos, promoviam a sua actividade criminal na cidade e áreas limítrofes, vendendo estupefacientes a um grande número de toxicodependentes, chegando a operar noutros pontos do país para consumar crimes de extorsão”.

Os três indivíduos detidos foram a um primeiro interrogatório, aguardando-se a decisão judicial quanto às medidas de coacção a aplicar.