Apagar a luz

A Figueira aderiu à iniciativa “Hora do Planeta 2021”, que se realiza amanhã, dia 27 de Março, entre as 20h30 e as 21h30, e que tem como tema “Água e Alterações Climáticas “.

Na Declaração sobre o envolvimento do município figueirense na iniciativa, o mesmo comprometeu-se a desligar as luzes do edifício dos Paços do Concelho durante a “Hora do Planeta“, ou seja entre as 20h30 e as 21h30, de amanhã.

No âmbito da campanha da “Hora do Planeta“ e do conceito “Liga-te ao Planeta“, a autarquia assumiu o compromisso de, ainda este ano, promover a requalificação da iluminação do Estádio Municipal com tecnologia LED, assim como a expansão do Projecto SMART IP, iniciada na freguesia de Vila Verde, para o restante concelho.

O município irá também desligar, por 60 minutos, durante a “Hora do Planeta“, a iluminação da Fonte Luminosa e das torres da Praia da Claridade.