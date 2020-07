Piscinas da Praia de Quiaios já abriram

As piscinas da Praia de Quiaios abriram “cumprindo as normas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde”, diz a autarquia local.

Em comunicado, a proprietária do espaço, diz ter elaborado “um conjunto de regras que visam o usufruto das piscinas, mitigando o risco de contágio pelo novo coronavírus. Circuitos de entrada e saída, zonas de estar individuais e colectivas, o uso obrigatório de máscara e de chinelos, não sendo permitido o acesso com calçado vindo do exterior”, são algumas das determinações impostas.

Segundo apurámos, “não será permitido o ingresso a grupos com mais de seis pessoas e todos os utentes serão alvo de controlo de temperatura. O acesso aos balneários está vedado, estando apenas em funcionamento as instalações sanitárias do primeiro piso”. Os utentes dispõem de dois tanques, de uma torre de saltos com duas

pranchas, de espreguiçadeiras, de aluguer obrigatório, e de um bar de apoio, que este ano não será de livre acesso ao público. Dois nadadores-salvadores garantem a vigilância em permanência.