Peça de teatro “Na Cama com Ofélia” no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber, no dia 24 de Setembro, pelas 21h30, a peça de teatro “Na Cama com Ofélia”, pelo Teatro da Rainha, no âmbito das Comemorações dos 250 Anos de Elevação da Figueira da Foz a Vila e 140 anos a Cidade.

Segundo nota do CAE, a obra é desenrolada “em três actos que moldam três aspectos da personalidade de Ofélia (…), que se ajustam aos três principais heterónimos de Fernando Pessoa, e a Ofélia em cena, institui-se um movimento de tipo ilusório, como, de resto, terá sido em grande parte a relação amorosa entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz.”

A actuação terá lugar no Grande Auditório deste espaço cultural, com o preço dos bilhetes a cinco euros por pessoa.