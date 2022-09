Julieta Monginho é a próxima convidada das “5as de Leitura”

No próximo dia 22 de Setembro vai ser realizada mais uma sessão das “5as de Leitura”, acolhida pelo espaço da Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, convidando para esta iniciativa a escritora Julieta Monginho para falar sobre a sua mais recente obra “Volta ao

Mundo em Vinte Dias e Meio”.

A obra da escritora foi vencedora do Grande Prémio de Romance e Novela 2021, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), sendo que para o júri desta associação, o livro “imprime uma dimensão inovadora no actual panorama literário do romance português”, pelo “modo criativo como concebe e dá forma à narrativa”.

A sessão tem entrada livre, contudo sujeita à lotação da sala.