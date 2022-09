Celebrações dos 140 anos da Figueira da Foz enquanto cidade

Amanhã é comemorada a elevação da Figueira da Foz a cidade, passados 140 anos, com hastear da bandeira, música e outras actividades.

O programa arrancará pelas 9h30 com a cerimónia do hastear da bandeira do município no edifício dos Paços do Concelho, seguido da deposição da coroa de flores na estátua do centenário, na rotunda do Parque das Abadias, que alavancará a inauguração das obras de requalificação da Escola Básica das Abadias, pelas 10h30.

Pela parte da tarde, às 18 horas, será inaugurada a exposição “Figueira Cidade – 140 anos”, que estará patente no Museu Municipal Santos Rocha, seguido por um recital com a cravista Joana Bagulho.

Para encerrar as comemorações, o Centro de Artes e Espectáculos apresenta um momento musical com a Orquestra Filarmonia das Beiras, acompanhada por Carlos Guilherme, Isabel Alcobia e Luís Pinto como convidados. O concerto será realizado no Grande Auditório deste espaço cultural, pelas 21h30.