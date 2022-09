Segurança no porto é a prioridade para Carlos Monteiro

O ex-presidente da autarquia figueirense Carlos Monteiro foi nomeado vogal da estructura que integra os portos de Aveiro e Figueira da Foz, cumprindo-se assim um desejo com vários anos, de que um figueirense assumisse a liderança do porto desta cidade. Para a presidência do conselho de administração (CA), a escolha da tutela recaiu em Eduardo Feio, até aqui presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

O anuncio foi feito pelo gabinete do ministro Pedro Nuno Santos, que aponta ainda como vogal Andreia Queiroz, quadro da APA (Administração do Porto de Aveiro), que desempenhava as funções de directora financeira.