O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz apresenta, dia 1 de Maio, pelas 17 horas, no Grande Auditório, a peça de teatro “O Pequeno Livro dos Medos”, de Sérgio Godinho, no âmbito do 112º Aniversário da Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás.

Este espectáculo tem adaptação, encenação e interpretação de Elsa Galvão.

O preço dos bilhetes é de cinco euros (público em geral) e dois euros e meio (para leitores da Biblioteca Municipal e crianças até aos 12 anos).