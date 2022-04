Apresentação do projecto de empreendorismo ‘EU.CEI’

No próximo dia 28 de Abril, pelas 14h15, o auditório da Incubadora do Mar & Industria da Figueira da Foz vai receber uma apresentação sobre o projecto “eu.cei – Crescer, Empreender e Inovar”, que tem por objectivo transmitir um conjunto de competências técnicas e comportamentais a estudantes, relativas à expansão e divulgação do empreendedorismo, com especial enfoque nas regiões Centro e Alentejo.

O projecto conta com a colaboração da ACIFF (Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz), em parceria com a ACIBA (Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira) e a ACISTDS (Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal).

Segundo a organização, “pretende-se actuar com base nas melhores práticas de empreendedorismo, identificadas em Portugal e a nível global, através de um conjunto de linhas orientadoras com aplicabilidade prática na idealização e aceleração de ideias de negócio.

A inscrição é necessária e pode ser realizada através do link: https://forms.gle/NfiVSj1UrHhJDGDL8