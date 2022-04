O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz apresenta no dia 1 de Maio, pelas 17 horas, no Grande Auditório, a peça de teatro “O Pequeno Livro dos Medos”, de Sérgio Godinho, no âmbito do 112.º Aniversário da Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás.

“Em ‘O Pequeno Livro dos Medos’, Sérgio Godinho mostra-nos que o medo faz parte de nós, como os ossos e os pulmões, a coragem, o riso ou as lágrimas. É um velho conhecido com o qual temos de saber viver e conviver”, referiu o CAE.

Este espectáculo tem adaptação, encenação e interpretação de Elsa Galvão.