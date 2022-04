“5as de Leitura” com Fernando Pinto do Amaral

O professor universitário Fernando Pinto do Amaral, autor do “Fado da Saudade” imortalizado por Carlos do Carmo, é o convidado da próxima sessão das “5as de Leitura”, na quinta-feira, na Figueira da Foz.

A iniciativa decorre na sala de leitura da Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, às 21h30, contando com a moderação de Teresa Carvalho.

Em comunicado, a Câmara da Figueira da Foz afirma que Fernando Pinto do Amaral “a todos irá surpreender pelo vasto espólio literário, cuja transversalidade é uma realidade indiscutível: poesia, prosa, ensaios, prefácios e tradução de obras de muitos poetas”.

“Considerado uma das revelações literárias dos anos 90 e uma figura incontestavelmente ligada às diferentes actividades literárias, dos oito aos 80 anos, este encontro das ‘5as de Leitura’ irá proporcionar momentos de conversa e de dialéctica de salutar interesse e pertinência”, segundo a nota.