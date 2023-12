Passeios Figueira Sénior voltaram este ano

Foi promovido no final do mês passado, pelo Município da Figueira da Foz, um passeio até ao Palácio da Bolsa e ao Museu do Carro Eléctrico, no Porto, destinado exclusivamente a portadores do Cartão Figueira Sénior, no qual participaram meia centena de pessoas.

Devido à adesão e ao interesse mostrado da população sénior pela iniciativa, foi já agendado um segundo passeio para dia 12 de Dezembro.

Esta iniciativa pretende fomentar o convívio, a socialização e contrariar a tendência de

isolamento da população sénior do concelho.