Cooperativa Coopérnico vai instalar central fotovoltaica em Vale de Murta

O Salão Nobre dos Paços do Município foi o espaço escolhido para a assinatura de um contracto entre o Município da Figueira da Foz, representado pela vice-presidente Anabela Tabaçó, e a Coopérnico – Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável SRL – primeira cooperativa portuguesa de energias renováveis-, representada pelo vogal e director de produção João Crispim e pelo tesoureiro Miguel Brás de Almeida.

O contracto assinado estabelece a cedência de utilização, a título precário, de dois prédios rústicos localizados em Vale de Murta, pelo prazo de 25 anos, renovável automaticamente por sucessivos períodos de cinco anos, para instalação de uma central fotovoltaica, cujo investimento total se estima em cerca de 3,7 milhões de euros.

A central fotovoltaica vai ser desenvolvida ao abrigo do projecto «Energia Acessível para Todos», o qual terá como principal objectivo a redução do valor da factura de electricidade dos participantes figueirenses, pela compra de energia solar fotovoltaica a um preço mais reduzido do que a que obtêm do seu comercializador. Esta redução será de cerca de 40%, tendo como referência a média do preço regulado dos últimos 3 anos.