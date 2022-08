A junta de Freguesia de Maiorca em parceria com a empresa “Trevos Castelos Lda” organiza, no próximo dia 21 de Agosto, um percurso de tractores pela Rota dos Arrozais, em Maiorca, com inscritos oriundos dos distritos de Coimbra, Aveiro e Leiria.

O “1.º Passeio de Tractores” terá início pelas 9 horas no Largo da Feira Nova de Maiorca, que será acompanhado por almoço, lanche e lembranças, a decorrer no Parque do Lago de Maiorca.