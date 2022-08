Precedendo a celebração dos 50 anos da Piscina do Ginásio, este equipamento foi

objecto de várias beneficiações, entre as quais os arranjos exteriores que a foto mostra e só agora se tornaram possíveis face às disponibilidades financeiras do Clube.

A Piscina reabriu ontem para nado livre, aulas privadas e aceitação de inscrições para os Cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento, os quais terão início no dia 5 de Setembro.