Para ver no Museu Municipal…

As colecções que não se encontram em exposição permanente no Museu Municipal Santos Rocha: armas, mobiliário e etnografia de África, Brasil e Oriente: China, Japão, Índia, Curiosidades…, e que estão acomodadas nas vitrinas antigas, estão ao alcance do seu olhar.

Onde? Nas “Reservas Visitáveis”, mediante marcação para museu@cm-figfoz.pt

Horários: sextas-feiras, à tarde, das 14 às 17 horas e no primeiro sábado do mês (14h00-19h00). Limitado a grupos com um máximo de 10 pessoas/visita.

Outra sugestão cultural, também no Museu Municipal, é a exposição permanente “João Reis 1889-1982 | A Intuição da Pintura”: um testemunho realista da história da Figueira da Foz. Esta mostra resulta de uma colaboração protocolar entre a Câmara Municipal da Figueira da Foz e a família de João Reis, depositária do seu espólio. Composta por cerca de 80 obras (7 pertencentes à coleçcão de pintura do autor), encontra-se organizada em núcleos específicos, reveladores das fases e diversidade artística João Reis.

“João Reis 1889-1982 | A Intuição da Pintura” constitui “um testemunho realista da história da Figueira da Foz, que o artista plástico tanto apreciava, e um valioso contributo para o entendimento das vivências da região”.