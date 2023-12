A Figueira marca o Natal com a tradição gastronómica portuguesa e a iluminação festiva que mostra o traço da época.

A peça popular dos Autos Pastoris não se representa este ano, mas as duas colectividades culturais da cidade confirmaram já a realização no dia 5 de Janeiro do cortejo da Espera de Reis Magos – costume antigo que fecha esta quadra.

Feliz Consoada!