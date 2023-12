A Cruz Vermelha da Figueira da Foz distribuiu esta semana 35 cabazes de Natal aos seus utentes, com mensagens de afecto elaboradas por crianças do 7.º ano da Escola Secundária Doutor Joaquim de Barros.

Esta actividade de partilha foi realizada com a ajuda Grupo Auchan-Jumbo da Figueira da Foz e do Agrupamento de Escolas Figueiras Norte, que contribuíram com doações de vales e na recolha de alimentos e brinquedos, respectivamente.