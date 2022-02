O Rotary Club da Figueira da Foz vai promover uma palestra online amanhã, pelas 21h30, sob o tema “A floresta e as alterações climáticas” com o convidado Gonçalo Alves, engenheiro florestal com 21 anos de experiência em diversas áreas do sector florestal, tendo exercido funções de chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura e de Director Nacional e Presidente da Autoridade Florestal Nacional.

A palestra será transmitida em directo a partir da página do Facebook do clube.