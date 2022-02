Associação pensa na Morraceira

Foi constituída no passado mês de Janeiro a Associação de Proprietários para o Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Morraceira.

Esta associação “ergue-se com base no declínio acentuado do sector extractivo de sal artesanal na Figueira da Foz desde as décadas 70/80 que se tem vindo a verificar até aos dias de hoje, a par dos constrangimentos na implementação de projectos ligados às culturas marinhas emergentes, produção de peixe/bivalves semi-intensivo e extensivo/bio; bem como projectos turísticos de segmentos inexistentes que consideremos importantes para a oferta turística do concelho mas condicionados por terceiros e de instituições governamentais”.