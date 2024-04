O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado a 18 de abril, vai ser comemorado na Figueira da Foz com uma palestra no Auditório Municipal, pelas 10h30, convidando a docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigadora do CEIS20, Joana Ricarte.

A professora convidada irá dinamizar a sessão “Memória, Identidade e Património: entre preservação e destruição em contexto de conflitos”, dirigida a público escolar e público em geral e com entrada livre.