Tomás Fernandes e Francisca Veselko em força no surf

Os surfistas Tomás Fernandes e Francisca Veselko venceram hoje a segunda etapa da Liga portuguesa, que decorreu na praia da Leça da Palmeira, no Porto.

Tomás Fernandes, que já tinha vencido na ronda inaugural, na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, repetiu a proeza, mas desta vez ao bater na final Guilherme Ribeiro, com o vice-campeão nacional de 2019 a somar 16 pontos, contra 12,40 do seu adversário.

Na final feminina, Francisca Veselko voltou a ser feliz em Leça da Palmeira, onde já tinha vencido no último ano, mas agora fê-lo diante de Teresa Bonvalot, surfista que arrancou a liga com um triunfo no Cabedelo.

Veselko conseguiu 14,50 pontos na final desta segunda etapa, enquanto Bonvalot terminou com 11,60. A próxima etapa disputa-se entre 24 e 26 de maio na praia de Ribeira D’Ilhas, na Ericeira.