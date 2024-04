Naval Remo disputou finais das Primeiras Remadas

No fim-de-semana passado foram realizadas as finais do torneio das Primeiras Remadas, em Montemor-o-Velho, onde participaram mais de 100 atletas de 15 clubes a nível nacional, que se estrearam nas competições na Época de 2023/2024.

A equipa da Naval Remo destacou-se nas primeiras remadas com os seus atletas a conquistarem quatro posições no pódio, com duas medalhas de ouro e duas de prata.

Na segunda parte do torneio teve lugar o Interassociações com os atletas figueirenses a representarem a Associação de Remo da Beira Litoral. A Naval Remo conseguiu mais quatro posições no pódio desta competição, com três medalhas de bronze e uma de prata.