Dançarinos figueirenses em destaque no All Dance Portugal

A escola de dança figueirense FollowSpot School, integrante da equipa Rotina Prismática, representada por quinze alunos e três professores, participou recentemente no All Dance Portugal 2024 com nove coreografias, conquistando cinco troféus naquela que foi a sua estreia no universo competitivo da dança.

O All Dance Portugal 2024, desta vez realizado em Santa Maria da Feira, é um concurso de dança internacional pertencente ao All Dance Internacional, que tem como objetivo o de promover o desenvolvimento e a profissionalização da dança.