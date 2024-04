Dia do Museólogo celebrado no Museu Municipal

No ano em que comemora 130 anos da sua fundação por António dos Santos Rocha, e poucos dias após a entrada para a Rede Portuguesa de Museus, o Museu Municipal Santos Rocha (MMSR) foi escolhido pela Associação Portuguesa de Museologia – APOM para a realização das comemorações do Dia do Museólogo, que se assinala a 29 de abril.

As comemorações terão início no Auditório Madalena Biscaia Perdigão, pelas

11 horas, com as intervenções dos Presidentes da APOM e do Município da Figueira

da Foz, João Neto e Pedro Santana Lopes, respetivamente.

Logo depois será realizada uma visita ao MMSR, onde serão apresentadas algumas palestras sobre a história deste espaço cultural. De seguida, conta-se com a entrega de diplomas aos homenageados e as respetivas intervenções, que encerrarão os trabalhos.