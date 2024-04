Clube Náutico completou 40 anos

No passado sábado dia 13 de Abril, o Clube Náutico da Figueira da Foz celebrou seu 40.º aniversário com uma prova de vela que reuniu um elevado número de participantes.

Para Miguel Amaral, presidente do Clube Náutico da Figueira da Foz, “esta regata foi um evento verdadeiramente especial que reuniu a comunidade náutica local para celebrar quatro décadas de história e dedicação ao desporto da vela e à náutica de recreio”, referindo também que foi uma oportunidade para relembrar as realizações do passado e “inspirar futuras gerações a envolverem-se neste emocionante desporto”.

Miguel Amaral acrescentou que “a regata atraiu participantes de toda a região e ainda alguns estrangeiros, incluindo velejadores experientes e novatos ansiosos para testar suas habilidades. Com ventos desafiadores e condições climáticas ideais, a competição foi disputada e emocionante do início ao fim”.

Refira-se que devido à rebentação, a prova realizou-se no estuário do Mondego.