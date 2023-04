Amanhã, pelas 21h30, o Hotel Mercure vai receber uma palestra intitulada “A Saúde da Mulher depois do Cancro”, com a médica ginecologista Margarida Figueiredo Dias como convidada para abordar o tema desta doença nas mulheres, em particular o ginecológico e mamário, de forma a “desfazer alguns tabus, ajudar a resolver dúvidas e partilhar informação”.

Esta iniciativa vai ser dinamizada pelo Rotary Club da Figueira da Foz.