Espectáculo “Mil e uma Noites” no Museu Santos Rocha

O Museu Municipal Santos Rocha da Figueira da Foz apresenta, nos dias 15 e 16 de Abril, o espectáculo “Mil e uma Noites”, que compreende um conjunto de peças radiofónicas de mulheres portuguesas que escreveram no século XX.

Trata-se de “um projecto cívico e artístico de longa duração que compreende um conjunto de peças radiofónicas curtas que resgatam do esquecimento a obra de mulheres portuguesas que escreveram no século XX, profissionalmente e de forma amadora”, detalhou, em comunicado, o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da foz.

O espectáculo realiza-se no âmbito do programa Atos, que viabiliza 43 projectos, distribuídos por 43 concelhos e dinamizados por 16 estruturas artísticas, que pretendem valorizar o tecido cultural nacional e promover as práticas cívicas das comunidades que ali residem, através de projectos artísticos e reflexivos.

O Atos resulta de uma parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, inserido no programa Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II e no Centenário do Nascimento de Madalena de Azeredo Perdigão.