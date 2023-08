Palácio mostra arte em visitas guiadas

Está a chegar ao final o programa “A Figueira vai ao Palácio”. Até ao momento já foram acolhidas no Palácio Sotto Maior cerca de quatro mil visitantes de países tão diversos como a Austrália, Ucrânia, Noruega ou o Chile”, disse-nos Frederica Jordão, coordenadora das visitas guiadas no local.

“Os visitantes não ficaram indiferentes à complexidade da arquitectura de interiores do Palácio, onde o trabalho de estuques e de madeira fala sobre a gloriosa belle époque mas a atracção que mais atenções concentrou foi a colecção de pintura de Joaquim Sotto Maior”, referiu.

Em 1925, Joaquim Sotto Maior incumbiu o jovem pintor Dordio Gomes (1890-1976) de reproduzir telas dos seus pintores favoritos, presentes nas colecções do Museu do Louvre, em Paris. Assim, chegaram à Figueira da Foz dez telas de um talentoso naturalista na viragem para o Modernismo, inspiradas nas obras-primas de Van Dyck, Tiziano ou Raffaello. De entre elas, a obra “As bodas de Caná”, baseada no original de Paolo Veronese (1528-1588), “motivou aos visitantes do Palácio Sotto Maior bonitas reflexões acerca da amizade e do companheirismo”.

Esta colecção de arte – que inclui mobiliário, escultura e pintura, é visitável de terça-feira a domingo, entre as 10 e as 18 horas. As reservas e informações podem ser acedidas através do sítio da Pó de Saber – Cultura e Património em www.podesaberpatrimonio.com.

De hoje até segunda-feira não haverá programa de visitas, devido a filmagens no local para uma produção indiana.