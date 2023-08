Mário Soares evocado no centenário do seu nascimento

O município figueirense vai assinalar, em 2024, o centenário do nascimento do antigo Presidente da República e fundador do Partido Socialista, Mário Soares.

“A Figueira da Foz, concelho ao qual o doutor Mário Soares tinha uma ligação muito forte, nomeadamente à freguesia de Buarcos, quer assinalar os 100 anos do seu nascimento com o relevo e com o destaque que o homenageado merece”, disse recentemente Pedro Santana Lopes.

O autarca, que falava à agência Lusa, adiantou que a evocação vai decorrer ao longo de todo o ano de 2024, com um programa de actividades que ainda está a ser preparado. Para o efeito, o município vai constituir uma comissão coordenadora das celebrações que vai ser presidida pelo antigo deputado e governante António Campos, histórico dirigente socialista e que foi amigo próximo de Mário Soares, e por outras personalidades que brevemente serão divulgadas, avançou também o jornal Observador, dado que o presidente da Câmara Municipal da Figueira pretende que esta iniciativa tenha expressão nacional.

Ao longo da sua vida, Mário Soares deslocou-se inúmeras vezes à Figueira, quer de forma oficial, quer particularmente. No Largo Dr. Nunes, à Fonte Luminosa, Soares interveio diversas vezes em comícios, alguns complicados. Um dos quais obrigou-o a refugiar-se no histórico café Nau, onde ainda bebeu “uma taça de branco fresquinho”, como recorda Silvino Marques, antigo empregado de mesa daquele estabelecimento hoteleiro.