Padre Carlos Lopes nomeado novo pároco da Figueira da Foz

O bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nascimento Antunes, nomeou o padre Carlos Noronha Lopes como pároco da Figueira da foz, na sequência do agravamento do estado de saúde do cónego João Coutinho Veríssimo.

A informação foi divulgada há momentos, como apurou “O Figueirense”.

Carlos Lopes, natural da Figueira, continuará como pároco de Buarcos e assumirá também Figueira e Tavarede, substituindo assim o padre António Matos, que igualmente há largos anos é o sacerdote daquela localidade.

Carlos Lopes ficará com a nova unidade pastoral que engloba Buarcos, Figueira e Tavarede.