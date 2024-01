No âmbito dos trabalhos de “Reabilitação da Ponte Edgar Cardoso”, a mesma irá proceder à desmontagem e retirada de estruturas provisórias sobre a Avenida Engenheiro Fernando Muñoz de Oliveira, pelo que se torna necessário condicionar a circulação rodoviária no período de 4 a 5 e de 8 a 12 de Janeiro de 2024, no troço identificado na imagem.