Obras da baixa esperam dinâmica do empreiteiro

O empreiteiro das obras da baixa da cidade figueirense comprometeu-se a avançar com a pavimentação das ruas infraestruturadas, entre as quais a rua dos Combatentes da Grande Guerra. O executivo camarário espera que a empresa apresente até depois de amanhã o cronograma. Se a autarquia não concordar com o calendário, e se o aceitar mas os prazos não forem cumpridos, garantiu Carlos Monteiro, parte para a rescisão do contrato e o lançamento de um novo concurso. Neste cenário, poderá ser feita uma adjudicação directa só para a pavimentação das ruas, para atenuar o já longo atraso para a conclusão das obras.

Declarações do presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, ao jornalista Jota Alves do diário regional “As Beiras”,