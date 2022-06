O jornal O Figueirense assinala hoje mais um ano de existência, entrando com a próxima edição de sexta-feira no seu 104.º ano de publicação.

No seu editorial, o director do jornal fala do deserto noticioso que presentemente existe em muitas localidades portuguesas. António Jorge Lé refere-se à importância da comunicação social como meio sério “ante a falsa informação que muitas vezes surge na internet”.