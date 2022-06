‘Workshops’ de macramé e pintura no CAE

O Serviço Educativo do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz promove, até dia 30, ‘workshops’ em macramé e pintura, com as artistas Isabel Deus e Luísa Tavares Simões, das 14:30 às 19 horas, com entrada livre.

No ‘workshop’ de pintura de tela em acrílico “pretende-se ensinar as técnicas básicas, com utilização de tintas acrílicas, e dar a conhecer os materiais e a correcta forma de os utilizar”, referiu uma nota do CAE.

Para a formadora Luísa Tavares Simões, “a pintura é um estado de espírito” e o seu trabalho baseia-se “no movimento e na intensidade das cores”.

Já a arte macramé, é uma técnica de artesanato antiga “que consiste em fios que são cruzados e atados através de nós”.

No ‘workshop’ conduzido por Isabel Deus “pretende-se ensinar as técnicas básicas do macramé, conhecer os materiais que se utilizam e os nós básicos. No final, cada participante fará a sua peça”, sublinhou o CAE.