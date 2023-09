Neste domingo vai haver “Foclore nas Ruas”

No próximo dia 24 de Setembro, entre as 15 e as 17 horas, a Esplanada Silva Guimarães e o coreto do jardim municipal vão servir de palco para o “Folclore nas Ruas”, que vai contar com as actuações do Rancho Folclórico “As Morenitas da Gândara” e o Rancho Etnográfico “Os Cavadores de Tavarede”.

O “Folclore nas Ruas” é uma das acções do projecto de animação cultural “Fora de

Portas 2023”, dinamizada pelo Município da Figueira da Foz e que conta com a

participação dos Ranchos Folclóricos do Concelho.