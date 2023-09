A Figueira da Foz vai receber o NRP Mondego, navio da Marinha que estará atracado no porto já a partir de amanhã e que abrirá ao público no dia 21 de Setembro, entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 19 horas, com entrada livre.

O navio estará atracado nos próximos dias no porto da Figueira da Foz no âmbito da missão atribuída à Zona Marítima do Norte do país.