CAE recebe concerto da banda italiana The Watch

Nesta quinta-feira, pelas 22 horas, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber a banda de rock italiana The Watch, que vai apresentar o espectáculo The Watch Plays Genesis – “Seconds Out”.

Nota enviada pelo CAE explica que “The Watch é uma banda italiana de rock progressivo que se dedica essencialmente ao Rock Progressivo desde 2001 com temas de sua autoria. Em 2009 decidiram focar-se essencialmente na música dos Genesis. A semelhança da tonalidade da voz do seu cantor, Simone Rosseti com a de Peter Gabriel, aliada aos extraordinários músicos que o acompanham, criam um resultado instrumental espetacular que nos leva a viajar pela mítica música dos Genesis, de Gabriel a Collins.”

O preço dos bilhetes é de 20 e 22 euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.