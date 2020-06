Navio da Marinha investiga espaços marítimos entre Viana do Castelo e a Figueira da Foz

A lancha hidrográfica Andrómeda esteve em missão até ao dia 8 de Junho, a navegar entre Viana do Castelo e Figueira da Foz, no âmbito do projecto de caracterização geral de áreas aquícolas para estabelecimento de culturas marinhas – projecto AQUIMAR.

Este projecto, que decorre de uma parceria entre o Instituto Hidrográfico, o Centro de Ciências do Mar e Ambiente (MARE) e o Instituto Politécnico de Leiria, tem como objectivo principal a identificação dos locais com maior aptidão para a prática da aqui-cultura, tendo por base as áreas já delimitadas no Plano de Ordenamento do Espaço ​Marítimo.